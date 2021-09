Soolking et Tayc font leur valise direction l'amour dans le clip "Bye Bye"

Soolking et Tayc en mode lover dans leur nouveau clip "Bye Bye".

par Team Mouv'

Les deux artistes collaborent sur le titre "Bye Be" ode à l'évasion amoureuse. Jean - Sebastien Guedon met en forme ce single dans un clip très lumineux qui nous rendra nostalgique de nos vacances .

R'n'B new génération

Ces deux stars sont sur la même longueur d'ondes et on commençait à s'impatienter de les voir travailler ensemble . Ce vendredi 10 septembre ils nous ont écouté et ont dévoilé le titre "Bye Bye" accompagné du clip . Les deux chanteurs/danseurs fusionnent parfaitement et nous offrent, comme attendu, un titre très ensoleillé . Sous le thème de l'amour Soolking et Tayc nous partagent leur envie de partir vivre des relations éloignées de la capitale, sans même dire "Bye Bye" aux rageux . Dans un décor paradisiaque les néo crooners profitent de leurs histoires d'amours et de leur liberté, loin des soucis de Paris . Ce titre permet au public de voir coopérer deux des artistes les plus influents dans leur domaine musical, pour le plus grands bonheur des consommateurs de R'n'B et de chansons de lovers . L'été n'est donc pas fini grâce à ce duo qui nous dévoile l'un des hits de cette fin d'année . En tout cas une chose est sure, au vu de leur alchimie ce ne sera pas la dernière collaboration entre les deux chanteurs .