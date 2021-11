Rihanna héroïne nationale de la Barbade

Rihanna obtient la distinction "d'héroïne nationale" de la Barbade.

par Team Mouv'

La chanteuse et star barbadienne Rihanna a été déclarée héroïne nationale par le premier ministre du pays. La jeune femme de 33 ans a reçu cet honneur des mains de Mia Mottley lors d'un événement organisé pour célébrer l'accession de l'île à la république.

La Barbade perd une reine mais gagne une héroïne

"Au nom d'une nation reconnaissante, mais d'un peuple encore plus fier, nous vous présentons donc la personne désignée comme héros national de la Barbade, l'ambassadrice Robyn Rihanna Fenty", a déclaré le Premier ministre devant une foule en liesse dans la capitale, Bridgetown. "Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et à faire honneur à votre nation par vos œuvres, par vos actions".

Rihanna est née à Saint Michael et a grandi à Bridgetown, avant de déménager aux États-Unis. Depuis 2018, Rihanna a le titre honorifique d'ambassadrice de la culture et de la jeunesse à la Barbade. En 2008, l'ancien Premier ministre David Thompson a déclaré le 22 février "Rihanna Day", et bien que ce ne soit pas un jour férié, les Barbadiens le célèbrent chaque année.

L'auteure d'Anti vient donc d'être désignée "héroïne nationale", une distinction qui a été faite au même moment où son pays célèbre son accession à la république, 55 ans après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni. Le prince Charles a été invité à prendre la parole lors de la cérémonie officialisant la transition de la monarchie vers un régime républicain : "Depuis les jours les plus sombres de notre passé, et l'atrocité effroyable de l'esclavage, qui entache à jamais nos histoires, le peuple de cette île a forgé son chemin avec une force d'âme extraordinaire."

Elizabeth II n'est donc plus la reine de la Barbade, mais l'île vient de trouver sa nouvelle héroïne en la personne de Rihanna.