Mariah Carey tacle Eminem pour les 12 ans de son titre "Obsessed"

Pour les 12 ans de son titre culte "Obsessed" Mariah Carey n'a pas hésité à jouer le ton de l'humour en se déguisant en Eminem.

Si il y a bien une chose que Mariah Carey sait faire en plus d'être l'une des plus grandes vocalistes de sa génération, c'est faire preuve d'humour et d'autodérision . A l'occasion de la date anniversaire de l'un de ses tubes cultes Obsessed devenu aujourd'hui un classique dans la discographie de la diva, celle - ci a fait preuve d'originalité pour célébrer les 12 ans du titre .

Une histoire d'amour qui finit mal

Pour comprendre ce lien étrange entre Eminem et Mariah, il faut se rappeler qu'ils ont eu une brève romance il y a quelques années qui s'est plus ou moins mal terminée, rendant les deux exs un peu rancuniers l'un envers l'autre . S'ils n'ont pas médiatisé leur relation, ils se sont quand même envoyés quelques pics à travers leurs titres respectifs. Une petite guéguerre qui a vraiment attiré l'œil du public avec le fameux morceau Obsessed de Mariah, avec le clip notamment qui mettait en scène un personnage représentant Eminem ( joué par Mariah ) qui la suit comme un fan obsédé .

Un petit tacle envers Eminem au passage

C'est donc pour les 12 ans du morceau que la diva a décidé d'être très créative en proposant un remake d'un challenge sur Tiktok, intitulé "Wipe it Down" consistant à nettoyer un miroir et changer de tenue entre chaque passage . C'est ainsi que l'on peut voir au début de la vidéo une Mariah en robe de chambre, puis en tenue de soirée et ensuite déguisée comme Eminem . Un petit tacle envers le rappeur en souvenir de leur querelle, qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes très amusés par la mise en scène .

