Lous And The Yakuza annonce sa signature au sein du label de Jay-Z

Lous And The Yakuza signe dans la boite de management du label de Jay-Z.

par Team Mouv'

Lous And The Yakuza annonce qu'elle a signé un contrat management au sein de Roc Nation qui n'est autre que le label du grand Jay-Z.

Started from the bottom, now she's here

Alors qu'elle a connu des moments de vies difficiles dans la rue, voilà que Lous And The Yakuza, voit son travail et sa persévérance récompensés bien au delà des frontières. Et pas par n'importe qui puisque celle-ci a annoncé avoir signé un contrat de management au sein du label de Jay-Z : Roc Nation, qui s'occupe notamment d'Alicia Keys, Rihanna, J Cole ou encore Meek Mill.

Celle qui a dévoilé fin mars dernier un nouveau single intitulé Kisé après un long moment d'absence, assurera dès juin prochain, les premières parties de la tournée d'Alicia Keys en Belgique, en France et en Angleterre, et on comprend mieux pourquoi. En effet, invitée de Radiodeejay, une radio italienne, la jeune femme est revenue sur son parcours et sur sa récente signature chez Roc Nation, qui s'occupera dorénavant de toute la partie management de l'artiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une nouvelle aventure grandement méritée auprès de l'équipe fondée par Jay-Z et Jay Brown (qu'elle a rencontré), qui la conduira surement vers de très beaux horizons. De plus, l'artiste a annoncé qu'elle ferait la première partie de 13 concerts d'Alicia Keys.