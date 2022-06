Insultes, gestes déplacés... Matt Houston dérape à un concert au Zénith de Paris

Pendant son concert au Zénith de Paris, Matt Houston a eu des comportements jugés déplacés.

par Team Mouv'

C'était supposé être son grand retour, mais les choses se sont compliquées : Matt Houston est sorti de ses gonds lors d'un concert au Zénith de Paris.

Jusque là, tout se passait bien. Matt Houston, connu pour sa carrière de R'N'B, avait commencé sa nouvelle tournée "Back to Basic 2000" en mars, et celle-ci devait durer jusqu'au mois d'octobre. Mais le chanteur, qui s'était déjà fait remarquer pour son clash avec Diam's, a malheureusement commis un faux pas pendant son live ce samedi 18 juin.

Matt dérape

En effet, ce week-end était l'occasion de retrouvailles pour les légendes des années 2000 : aux côtés de Matt Houston, les spectateurs ont pu retrouver sur scène Willy Denzey, Yannick, Nuttea, Kayliah, Slaï, Tribal King, ou encore les L5. Pendant le concert, la voix du chanteur se fait vacillante, laissant penser au public que Matt est dans un état second.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Très vite, ce dernier commence à faire des doigts d'honneur au public et à l'insulter. Malgré une tentative de rattrapage, la foule était alors assez en colère pour que l'équipe de Houston coupe son micro. La colère de l'audience s'est aussitôt traduite sur les réseaux sociaux, où les spectateurs ont pu exprimer leur désarroi. Dans une vidéo postée le lendemain, le musicien n'en démords pas : selon lui, * * le public lui a "craché dessus"; "il n'y aura pas d'excuses"* *, dit-il. Et de conclure : "on me casse les couilles, je réponds".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un accrochage qui pourrait bien coûter cher à Matt. Si certains parlent de "fin de carrière", on peut en tout cas relever que son concert à Saint-Lô ce mardi 21 juin a été annulé. Reste à voir la suite...