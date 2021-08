Franglish et Aya Nakamura se réunissent à la piscine pour le clip "Sans moi"

Franglish et Aya Nakumura dévoilent les images de leur magnifique collaboration, très attendue...

par Team Mouv'

Franglish is back ! Après avoir dévoilé les singles clippés "Bonnie & Clyde" et "Baby Mama" en ce début d'année 2021, il a sortie son deuxième album "Vibe". Un projet de 17 titres, idéal pour la période estivale, qui avait fait un très bon démarrage et qui inclue des feats prestigieux tels que Fally Ipupa, Hamza, M . Pokora, Aya Nakamura, MV et Tyga . Des morceaux qui feront danser la France tout l'été et un nouveau clip avec Aya Nakamura qui se retrouve déjà en tendance musicale sur YouTube .

Très attendu par les fans et considéré comme l'un des meilleurs sons du projet ( même si c'est très subjectif ) , les deux artistes se sont réunis devant caméra de Nicolas Noel pour mettre en images ce morceau qui aborde très bien le thème de la séparation amoureuse parfois nécessaire, cette fois dans un centre aquatique, privatisé pour l'occasion .

Une vidéo réussi, qui à combler les fans avec déjà une multitude de commentaires super positifs, qui s'aura faire parler d'elle et qui offrira peut être à Franglish les statistiques suffisantes pour décrocher le disque d'or et lui faire passer le cap du million d'abonnés sur Instagram . . .

L'artiste parisien commencera bientôt sa tournée en France, ses prochaines dates juste ici :

