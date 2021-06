Chilla lâche l'extrait d’un morceau inédit, bientôt l'album ?

Chilla nous a donné des bonnes nouvelles sur ses réseaux.

par Team Mouv'

Alors que Chilla est plutôt mystérieuse ces derniers temps sur ses réseaux sociaux, on vient d'avoir droit à un petit extrait musical qui annonce la suite qui devrait enfin annoncer son nouvel album !

Chilla semble impatiente

Après avoir publié une image mystérieuse sur laquelle elle affiche ce qui semble être une bague de fiançailles, Chilla a balancé ce 31 mai 2021 un extrait assez long dans lequel elle s'ambiance sur son prochain son.

"Enfin ! Je peux enfin vous dévoiler un nouveau son, on sort ça quand ?" se réjouit la chanteuse française sur son post Instagram . A l'image, elle apparait toujours aussi souriante et rayonnante de bonne humeur . Elle se fait un beau plaisir en partageant cet extrait avec ses fans qui réclament du Chilla depuis longtemps maintenant ! Ils seront bientôt servis :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Bientôt l'album ?

Après avoir partagé cet extrait, la chanteuse a publié une photo d'elle entrain de se faire chouchouter par ce qui semble être une équipe de stylistes . En commentaire, Chilla s'est contenté de reprendre une phrase du refrain qu'on entendait sur les extraits précédents : "J’ai vrillée, j’suis piquée j’peux pas nier . . ." . S'agit - il d'un clip qui arrive très bientôt ? Une annonce plus importante encore ?? On aura la réponse bientôt à en croire l'artiste elle même !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Récemment, Chilla était venue aux cotés de Sally, Joanna, Alicia, Vicky R et Kanis dans Mouv' Rap Club pour parler de la sortie de leur single Shoot avec Céline, Fif' et Pascal Cefran ! Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la carrière cette artiste prometteuse, ( re ) découvrez son interview "Face à Cefran" !