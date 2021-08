Beyoncé annonce son retour avec un nouvel album !

Les nouvelles déclarations de Beyoncé laissent envisager du nouveau très prochainement...

par Team Mouv'

Alors qu'elle vient tout juste de rafler la première place du classement "Rolling Stone" des 100 meilleurs clips de tous les temps et qu'elle n'a pas hésité à reconnecter avec ses racines texanes pour dévoiler la nouvelle collection "far west" Ivy Park x Adidas, Beyoncé n'a pas laissé pour autant la musique .

Prochainement en couverture du magazine Harpers Bazaar, dans lequel elle parlera de son évolution après plus de deux décennies sous les projecteurs, Queen B a déclaré travailler depuis un an et demi sur son prochain et 7ème album !

Oui, de nouveaux morceaux arrivent !

Une très bonne nouvelle pour ses fans qui n'ont pas droit à de nouveaux morceaux depuis son album visuel Black Is King, très controversé. Malgré ce contexte social et politique assez compliqué voir déprimant, la chanteuse n'a pas perdu la foie et en a profité pour bosser sa musique au studio et parle même de "renaissance" .

"Avec le temps passé confiné et toutes les injustices que nous avons subies l'année dernière, je crois que nous sommes tous prêts à nous évader, à voyager, à aimer et à rire de nouveau . Je sens une renaissance émerger et je veux participer de toutes les façons possibles à cette échappatoire . Je suis en studio depuis un an et demi . "

Perfectionniste et passionnée

Considérée comme une des femmes les plus puissantes du monde, la chanteuse, compositrice, danseuse, actrice originaire de Houston s'est aussi confiée sur son implication en studio et son goût pour la perfection !

"Il n'y a rien de plus fort que l'amour, la passion et la guérison que je ressens en studio. Parfois il me faut un an pour chercher moi - même à travers des milliers de sons le bon kick ou la bonne caisse claire . Un refrain peut être composé de 200 harmonies entremêlées . Il n'y a rien de plus fort que l'amour, la passion et la liberté que je ressens dans un studio d'enregistrement . Après 31 ans, travailler sur de la musique me paraît aussi excitant que lorsque j'avais commencé à 9 ans . "

Beyoncé fêtera ses 40 ans ce 4 septembre et il se peut fortement qu'elle profite de sa date d'anniversaire pour dévoiler ses nouveautés ! Son interview complète pour le journal Harper's Bazaar à découvrir juste ici.