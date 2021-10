Adèle a fait écouter son prochain album à Drake et il l'a validé

Adèle s'apprête à sortir son nouveau album, son premier depuis ‛25′ en 2015, le 19 novembre via Columbia Records, et Drake a validé son album.

Adèle a annoncé avoir fait écouter à Drake son nouvel album, 30, qui s’apprête à sortir le 19 novembre prochain, et ça lui a plu .

Le 19 novembre prochain, Adèle dévoilera son tant attendu quatrième album : 30 . Après six ans d’absence, la chanteuse britannique a déjà affolé les compteurs avec “Easy on me”, le premier extrait de ce projet . Le morceau est devenu le titre le plus écouté en 24 heures sur Spotify .

Drake valide le prochain album d'Adèle

Vendredi 15 octobre, la chanteuse annonçait avoir fait écouter l’album à Drake . Adèle a révélé que Drake avait entendu "30" l'année dernière .

Je l'ai joué à Drake peut - être l'année dernière quand il était en ville . Je lui ai dit : pensez - vous que c'est comme ce que les gens le veulent ? Et il a dit : Absolument .

Les deux artistes on plusieurs points communs musicalement . Les thématiques de l’amour et de la rupture ont toujours occupées une place importante dans leurs musique respectives . Ce sont également deux mastodontes de l'industrie musicale . Et leurs dernières sorties ne dérogent pas à la règle, Drake avec Certified Lover Boy et Adèle avec donc Easy on me .

