Aaliyah : son album posthume feat Drake, Future... arrive

La princesse du R'n'B continuera à faire vivre sa musique à travers un projet posthume annoncé pour bientôt.

On vous en parlait sur Mouv', les albums de la regrettée chanteuse Aaliyah seront bientôt disponibles sur les plateformes de streaming musicales et c'est notamment chose faite maintenant pour son emblématique projet One In A Million qui a marqué un tournant dans sa carrière .

Un album posthume dans les tuyaux

En plus de la superbe nouvelle qui est de pouvoir retrouver le catalogue musical d'Aaliyah sur les plateformes de streaming, on apprend qu'un album posthume de la chanteuse, soit un quatrième projet, va voir le jour très bientôt . En effet, selon Hot News Hip Hop, l'oncle d'Aaliyah Barry Hankerson qui s"occupe de sa musique a annoncé que ce projet verrait le jour . Une annonce qui est folle et qui ravira les fans de la regrettée chanteuse .

Le projet s'intitulera Unstoppable et on y retrouvera les artistes suivants Drake, Future, Ne - Yo, Snoop Dogg, et Chris Brown ainsi qu'un invité surprise . Le producteur et ami d'Aaliyah Timbaland a bien évidemment participé à la création de ce projet :

Aaliyah a sorti au total trois disques durant sa carrière, Age Ain't Nothing But A Number, One In A Million et Aaliyah . La superstar du R'n'B est décédée dans un accident d’avion le 25 août 2001 à l’âge de 22 ans alors qu’elle atteignait le sommet de sa gloire et de son succès . 20 ans que la chanteuse nous a quittés et on peut enfin streamer son catalogue .

