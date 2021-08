Aaliyah : "One In A Million" est enfin disponible sur les plateformes de streaming

Les fans de la regrettée Aaliyah peuvent enfin écouter son album "One in a million" sur les plateformes musicales.

par Team Mouv'

On vous en parlait sur Mouv', les albums de la regrettée chanteuse Aaliyah seront bientôt disponible sur les plateformes de streaming musicales et c'est notamment chose faite maintenant pour son emblématique projet One In A Million qui a marqué un tournant dans sa carrière .

Aaliyah a sorti au total trois disques durant sa carrière, Age Ain't Nothing But A Number, One In A Million et Aaliyah . La superstar du R'n'B est décédée dans un accident d’avion le 25 août 2001 à l’âge de 22 ans alors qu’elle atteignait le sommet de sa gloire et de son succès . 20 ans que la chanteuse nous a quittés et on peut enfin streamer son catalogue .

C'est une magnifique nouvelle pour les fans d'Aaliyah, mais aussi pour les amoureux de la musique qui n'ont pas la possibilité de découvrir la musique de la chanteuse .