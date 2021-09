Aaliyah : 20 ans après, son album "Aaliyah" est dispo en streaming

Le troisième album éponyme d'Aaliyah est enfin disponible en streaming.

par Team Mouv'

Alors que la récente sortie de son album One In A Million en streaming a repropulsé Aaliyah au sommet des charts U . S . , son troisième album intitulé Aaliyah est enfin lui aussi dispo sur les plateformes de streaming . Aura - t - il le même succès ?

Le retour d'Aaliyah

En ce moment les projets de la chanteuse sont réédités en streaming pour le bonheur des fans de R & B . Le 20 août dernier on a eu la chance de pouvoir enfin écouter la bande originale de Romeo Must Die, un film où la chanteuse a d'ailleurs fait une apparition . Le 3 septembre c'est l'album One in a Million qui est diffusé en streaming et atteint la dixième place du Billboard 200 . Ce 9 septembre, c'est au tour de l'album éponyme Aaliyah de faire son entrée dans l'univers du digital .

Son dernier projet

Ce troisième album est le dernier que la chanteuse de R & B a sorti de son vivant. Il débarque dans les bacs il y a vingt ans en 2001 . On y retrouve des tracks de Timbaland sur We Need a Resolution et de Static Major sur Loose Rap__ . _Comme le rapporte Hypebeast, _Aaliyah a débuté à la deuxième place du Billboard 200 et a culminé à la première place peu après l'accident tragique qui a emporté la légende du R & B . La chanteuse est décédée au cours d'un trajet en avion après le tournage du clip de Rock the Boat aux Bahamas .

Son disque posthume de 2002 I Care 4 U et le coffret Ultimate Aaliyah seront tous deux disponibles sur Spotify le 8 octobre .