Orelsan x Angèle : Stromae balance qu'un feat aurait bien été enregistré entre eux

Oups (enfin merci) : Stromae a fait fuiter l'info qu'un feat entre Orelsan et Angèle a bien été enregistré.

Angèle et Orelsan ensemble sur un morceau ? La rumeur commençait à circuler pour le plus grand bonheur des fans qui rêveraient de voir ce duo sur un titre ! En effet, en octobre dernier, des dires sur cette collaboration se propageaient et selon le média belge DH les deux artistes auraient enregistré un morceau ensemble.

Pour Civilisation d'Orelsan qui cartonne, pas de feat avec la belge et pour Angèle et son album Nonante Cinq, un feat avec un rappeur en la personne de son compatriote Damso sur Démons mais pas d'Orel en vue... mais la rumeur prend une nouvelle tournure !

La "gaffe" de Stromae qui fait plaisir

En interview pour Brut, le compatriote belge d'Angèle Stromae a évoqué le travail d'Orelsan en studio et a déclaré : "On comparait nos façons de travailler Angèle, lui et moi. Et genre, il me disait, ouais, quand il a bossé, avec Angèle : Angèle lui disait : "Ben voila, moi quand j'écris , je commence à écrire, c'est tout. Première phase, deuxième phase, rime, voilà et puis c'est tout quoi". Et lui Orelsan il te fait des notes interminables..."

Avec ces propos, on peut comprendre qu'Orelsan et Angèle ont bel et bien travaillé en studio !

La révélation de Stromae était-elle préméditée ? Ou gaffe de sa part ? Peu importe, en tout cas la rumeur devient apriori information et ça ravira ceux qui attendaient un titre des deux artistes.

Reste plus qu'à attendre l'écoute de cette collaboration qui promet !