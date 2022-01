Orelsan, SCH, Naps... les nommés aux Victoires de la musique 2022

La cérémonie des 37èmes Victoires de la musique qui aura lieu en février à Boulogne-Billancourt, se dévoile avec la liste des artistes nommés.

par Team Mouv'

Le 11 février 2022 se tiendra la 37ème cérémonie des Victoires de la musique, qui aura lieu à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Comme tous les ans, cette soirée permettra de récompenser les artistes qui ont marqué l'actualité musicale de l'année 2021. Et parmi eux, on retrouve bien évidemment des rappeurs.

SCH et Orelsan nommés dans la catégorie Artiste de l'année

Comme l'an passé, on aura droit à huit catégories différentes pour cette nouvelle édition : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle.

On retrouvera Orelsan et SCH, qui ont respectivement dévoilé Civilisation et JVLIVS II dans la catégorie Artiste masculin de l'année, et ils sont aussi présents dans la catégorie Album de l'année. Ils ne sont pas les seuls rappeurs, puisque Lujipeka et Sopico sont en lisse dans la catégorie Révélation masculine.

Enfin, dans la catégorie Chanson de l'année, on retrouve La Kiffance de Naps, L'odeur de l'essence d'Orelsan mais aussi Bruxelles je t'aime d'Angèle.

Toutes les catégories :

Artiste masculin : Eddy de Pretto, Julien Doré, Feu ! Chatterton, Grand Corps Malade, Bernard Lavilliers, Orelsan, Gaëtan Roussel et SCH.

Artiste féminine : Juliette Armanet, Hoshi, Kimberose, Camille Lellouche, Clara Luciani, Mansfield. TYA, Yseult et Zaz.

Révélation masculine : Chien Noir, Hunter, Le Noiseur, Lujipeka, Mr Giscard, MYD, Sopico et Terrenoire.

Révélation féminine : Laura Cahen, Janie, L'Impératrice, P.R2B, Emma Peters, Poupie, Barbara Pravi et Silly Boy Blue.

Album de l'année : Brûler le feu - Juliette Armanet ; A tous les bâtards - Eddy de Pretto ; Palais d'argile - Feu! Chatterton ; Paradigmes - La Femme ; Cœur - Clara Luciani ; Civilisation - Orelsan ; A nous - Noé Preszow ; Est-ce que tu sais ? - Gaëtan Roussel ; JVLIVS II - SCH et Géographie du vide - Hubert-Félix Thiéfaine.

Chanson de l'année : Le dernier jour du disco - Juliette Armanet ; Bruxelles je t'aime - Angèle ; Pause - Eddy de Pretto et Yseult ; Monde Nouveau - Feu ! Chatterton ; Evidemment - Kendji Girac ; Saul - Limiñanas & Garnier ; Respire encore - Clara Luciani ; Y'a du soleil - Christophe Maé ; La Kiffance - Naps et L'odeur de l'essence - Orelsan.

Concert : Benjamin Biolay, Gaël Faye, Feu ! Chatterton, Hervé, Christophe Maé, Ben Mazué, Vianney et Woodkid.

Création audiovisuelle : Bruxelles, je t'aime - Angèle ; Le dernier jour du disco - Juliette Armanet ; Larme fatale - Julien Doré et Eddy de Pretto ; Le reste - Clara Luciani ; Let You Speak - MYD ; Bobo - Aya Nakamura ; Montre jamais ça à personne - Orelsan et Slide - Sopico.