Michael Jackson : “Thriller” morceau le plus streamé pendant Halloween

"Thriller", l'iconique titre de Michael Jackson, est le titre le plus écouté pour Halloween.

Samedi 31 octobre 2021, c'était Halloween, et après une année 2020 confinée, le monde a enfin pu profiter de la fête la plus effrayante du calendrier . Et tout autour de la planète, une musique en particulier est venue rythmer les dancefloors : Thriller, de Michael Jackson .

Surprenant : pour Halloween 2021, c'est Thriller qui remporter le concours du plus grand nombre de streams, s'imposant dès le 31 tout en haut des charts . Un exploit pour cette chanson, dont le clip est sorti le 2 novembre 1983, et qui a donc presque 40 ans.

Alors même que son défunt créateur a perdu en popularité, il semblerait que le titre soit devenu un classique d'Halloween .

Un titre qui s'impose comme classique

En effet, Michael Jackson s'est retrouvé au milieu de polémiques quant à sa potentielle pédophilie, et la star a perdu de son aura . Mais son morceau Thriller, qui, d'ailleurs, date d'avant les faits qu'on lui reproche, n'en a pas pris un coup, et reste toujours aussi populaire, jusqu'à sacrer le chanteur "roi d'Halloween" pour certains fans .

Il faut dire que Thriller, qui a marqué un moment fort de renouveau musical à son époque, a tous les ingrédients du clip d'Halloween : à grand renfort de zombies et autres monstres, Michael Jackson danse dans un cimetière, sur un air qui nous est à tous familier .

Rendez - vous au prochain Halloween pour vérifier si le tube de Michael Jackson a le même succès, mais étant donné sa position de classique, il est probable que l'on entende encore souvent le chanteur chanter Thriller pour la fête des morts . . . alors, cool ou effrayant ?