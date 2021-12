Mariah Carey n'est pas intéressée par un Verzuz face à Beyoncé

Mariah Carey refuse un battle contre Beyoncé.

par Team Mouv'

Même avec l'aide du Père Noël il semble compliqué que Mariah Carey vs Beyoncé s'affrontent dans un Verzuz, la célèbre franchise qui réunit des artistes musicaux pour "combattre" avec leurs tubes .

"Je me manquerais de respect"

Récemment, le super producteur L . A . Reid a déclaré lors d'une apparition dans l'émission "The Real" que Carey et Beyoncé seraient son Verzuz "idéal" . Un journaliste de E ! News a évoqué ce sujet lors d'une interview et a demandé à la "Reine de Noël" si elle envisagerait d'affronter "Queen Bey"ce à quoi elle a répondu : "Oh, arrête ! Je t'aime, mais on ne peut pas poser cette question" .

"Tout d'abord, j'aime Beyoncé et je l'admire tellement en tant qu'interprète pour ce qu'elle a fait pour le monde et tout le reste, donc je ne répondrai pas à cette question". "Je me manquerais de respect et je ne vais pas faire ça, parce que c'est la période de Noël", a ajouté Mariah .

Une réponse qui a au moins le mérite d'être claire même si on aurait bien aimé avoir un petit duel de vocalise entre les deux chanteuses .