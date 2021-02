Lous and The Yakuza annonce un feat avec le rappeur italien Sfera Ebbasta

Une rencontre entre Belgique x Italie qui donne des envies de voyage.

par Team Mouv'

La talentueuse Lous and The Yakuza vient d'annoncer un nouveau projet : un feat avec Sfera Ebbsata, le rappeur italien . Les deux artistes collaborent sur un nouveau morceau .

Une connexion Belgique x Italie

C'est à l'occasion d'un séjour à Milan, en Italie, que l'artiste belge, également mannequin, a pu rencontrer Sfera et travailler avec lui en studio . Dans une une vidéo postée sur Instagram, on peut voir les deux artistes Lous et Sfera visiblement en train de kiffer ce qu'ils préparent . Pour le moment aucune information n'a été dévoilée, mais il semblerait que ce soit pour bientôt .

Lous, une artiste qui monte

Lous a récemment dévoilé le clip de Dans la Hess, dans lequel elle évoque une partie difficile de sa vie, de son parcours dans la précarité . Quatrième track issue de son album Gore, le premier projet de Lous, très attendu et sorti il y a quelques mois, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir juste dessous .