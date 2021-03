Lous and The Yakuza et Sfera Ebbasta réunis sur la balade sensuelle "Je ne sais pas"

Lous and The Yakuza dévoile le poétique "Je ne sais pas" avec Sfera Ebbasta.

par Team Mouv'

Teasé il y a quelques jours, le projet sur lequel travaillait Lous and The Yakuza avec le rappeur italien Sfera Ebbasta est disponible à l'écoute .

Collab envoûtante italo - belge

En effet, il s'agit d'un morceau intitulé Je ne sais pas, un titre mélodieux sur lequel l'univers et les voix de la chanteuse belge et du rappeur s'accordent en harmonie . Si le morceau résonne comme une balade sensuelle, il n'en est pas moins profond et plein de poésie par son texte qui amène à la réflexion . Pour le clip, cette fois - ci il faudra faire sans, car il s'agit d'un "visualizer" : un visuel dessiné par Lous elle même . On y voit deux silhouettes, un homme et une femme, avec des armes, certainement un couple de gangster .

Pour le moment rien indique si un clip est prévu pour les semaines à venir .