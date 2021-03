Lous and The Yakuza et Sfera Ebbasta balancent le clip intense "Je ne sais pas"

Lous and The Yakuza a balancé sur YouTube le clip de "Je ne sais pas", son featuring avec Sfera Ebbasta et Shablo !

par Team Mouv'

Lous and The Yakuza et Sfera Ebbasta : la collaboration avait su créer la surprise . Leur son en duo Je ne sais pas est disponible depuis le 26 février déjà, mais les deux artistes ont balancé le 15 mars un clip qui vient illustrer ce featuring du futur.

Une chanson douce pour une relation tragique

Dès les premières images, on suit Lous qui arrive dans une soirée . Si elle semble délibérément ne pas calculer Sfera dans un premier temps, la tension entre les deux est palpable. Cela se prouve quelques plans plus tard, lorsque l'italien et la belge se rapprochent, portés par le son de leurs deux voix intenses . Mais leur relation semble définitivement complexe .

En effet on sent la peur dans le regard de Lous quand Sfera Ebbasta arrive de nulle part avec une arme imposante et presse la détente . . . On respire en comprenant que cette arme ne fait en réalité que jeter des confettis . "J'crois plus en rien, j'sens plus le bien", chante Lous and The Yakuza, un air défait sur le visage qui annonce que l'issue de leur relation ne peut être que tragique .

Cette chanson en italien et en français est d'une grande douceur, ce que s'attache à souligner le clip tout en faisant apparaître la complexité qui se cache non loin de la surface. Un pari très réussi .