Lorenzo reprend "Sensualité" d'Axelle Red à sa sauce

Pour célébrer la Fête de la musique, Lorenzo a repris "Sensualité" d'Axelle Red sur scène.

par Team Mouv'

Lors de son passage dans l'émission Crac Crac Club, Lorenzo s'est transformé en crooner des temps modernes en s'illustrant sur scène avec une reprise d'un classique de la chanson française . Toujours plein de surprises, Lorenzo s'est essayé au jeu de la reprise avec un interprétation très originale d'un tube de la chanteuse Axelle Red, intitulé Sensualité.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Diffusée sur Canal plus, Crac Crac Club est un talk - show présenté par Monsieur Poulpe qui traite des sujets relatifs à la sexualité et l'amour sans tabous et de manière éducative, avec différents invités . C'est donc Lorenzo qui était l'invité spécial pour un live d'exception : accompagné au piano par Rico, sa reprise du tube d'Axelle Red, Sensualité, s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'émission dédié à l'amour . Une interprétation très créative qui rappelle que Mamène est un artiste imprévisible et c'est ce qu'on aime chez lui . En prime, les bénéfices de la prestation de Lorenzo reviendront à l'association Enfance et Bonheur .