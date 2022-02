Little Simz sacrée "révélation de l’année" aux BRIT Awards

Little Simz récompensée aux BRIT Awards.

par Team Mouv'

Ce mardi 8 février avait lieu la cérémonie des BRIT Awards avec sa nouvelle formule : plus de distinction homme - femme mais des catégories par style musical, et la rappeuse britannique a été récompensée .

" Continuez à rêver, continuez à pousser"

L'ascension de Little Simz a été quelque chose à voir, c'est le moins que l'on puisse dire . Lors de la cérémonie des BRIT Awards, l'artiste originaire de la banlieue londonienne a remporté le trophée de la révélation de l’année et a reçu son prix aux côtés de sa maman .

Si la rappeuse est dans le game depuis un petit moment, sa dernière sortie, son quatrième album Sometimes I Might Be Introvert, acclamé par la critique, lui a permis d'atteindre un point culminant en mêlant rap contemporain, production soul et introspection .

Dans son discours Little Simz a déclaré : "Si vous regardez ça chez vous, je suis la preuve vivante que si vous travaillez dur pour quelque chose - peu importe d'où vous venez, peu importe votre origine, peu importe votre race . Vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire . Alors ceci s'adresse à tous les enfants qui rêvent . Continuez à rêver, continuez à pousser . Je suis vous, vous êtes moi . Soyez bénis . "

Cette récompense est le fruit de longues années au cours desquelles elle a fait à peu près tout : entre les premières parties d'artistes comme Kendrick Lamar, la bénédiction de Lauryn Hill et le rôle principal dans la série Top Boy de Netflix (dans laquelle elle fera son retour le 18 mars) .