Lil Nas X veut Rihanna et Bad Bunny sur le remix de "Montero"

Après le succès de son dernier titre "Montero (Call Me By Your Name)", Lil Nas X imagine déjà avec qui il veut collaborer pour le remix.

par Team Mouv'

Ce morceau dont le clip sulfureux a créé la polémique suite à la performance de Nas ( où il offre une lapdance à un personnage symbolisant Satan ) s'est placé au rang de numéro 1 dans les charts quelques semaines après sa sortie . Il est donc naturel pour le jeune artiste de penser au remix de ce morceau et avec qui il souhaiterait collaborer dessus .

Un choix judicieux

Dans une récente interview accordée à Capital Radio, Lil Nas X a révélé le nom des artistes avec qui il aimerait collaborer, notamment pour le remix de son dernier hit Montero ( Call Me By Your Name ) dont le succès continue de grandir . S'autorisant à rêver en grand, Nas a désigné Rihanna et Bad Bunny comme les artistes parfaits pour le remix de Montero. Un choix qui n'a rien d'étonnant quand on connait la capacité de ces deux artistes à sortir des sentiers battus et suivre leur propre identité sans se soucier de l'avis des autres . Un état d'esprit propre à Lil Nas X qui n'a pas eu peur de la polémique suscitée par Montero, mais au contraire en a fait un argument pour défendre sa cause et mettre en lumière son combat pour les droits de la communauté LGBT .

Si pour l'instant, cette envie de collaboration ne reste qu'une idée, elle pourrait être intéressante, notamment pour Rihanna dont nous attendons toujours ( impatiemment ) le retour sur le devant de la scène . . .