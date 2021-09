Lil Nas X dévoile la cover osée de son album “MONTERO”

Lil Nas X fait les choses en grand pour son premier album.

par Team Mouv'

Comme à chaque fois, Lil Nas X sait faire parler de lui et créer l'évènement autour de lui quand il s'agit de faire une annonce ! En effet, le jeune artiste sulfureux et provocateur va enfin sortir son tout premier album et une chose est sûre : le public s'en souviendra .

Une cover osée

Pour annoncer la sortie de son nouvel album intitulé Montero, comme le titre, dont le clip en avait scandalisé plus d'un, Lil Nas X a dévoilé une cover osée et très créative . Résultat d'un travail digital et 3D, on rentre dans un monde parallèle et enchanté dès le premier coup d'œil : au milieu de l'image, apparait Lil Nas comme l'élément principal, posant nu et flottant dans les airs . Très esthétique, la cover est réalisée par Charlie Rutherford, photographe et directrice artistique, qui a notamment déjà travaillé avec des artistes comme Rihanna, Princess Nokia ou Rico Nasty .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le premier album de Lil Nas sortira donc le 17 septembre prochain et pour le moment on ne sait pas s'il y aura des featurings prévus . Affaire à suivre !