Lil Nas X lance un jeu vidéo dans lequel tu dois le faire twerker

Quelle meilleure stratégie pour lutter contre la polémique que de surfer dessus et la prendre à contrepied ? C'est la stratégie qu'adopte Lil Nas, qui subit un acharnement de la part de ses détracteurs depuis la diffusion de son clip sulfureux Montero ( Call Me By Your Name ) dans lequel il fait une lapdance à Satan.

Dans la foulée, il dévoilait une collaboration avec un collectif d'artistes basé à New - York avec lequel ils ont imaginé une paire de sneaker contenant du sang humain, ce qui a réveillé la colère des internautes qui ont crié au blasphème .

"Twerk Hero"

Toujours sur la controverse, Lil Nas est le héros d'un jeu vidéo en ligne, accessible gratuitement depuis son navigateur, le jeu appelé Twerk Hero a été développé par Roni Games comme le rapporte Hypebeast. Le joueur pour contrôler Lil Nas qui évoluera dans l'univers de Montero, à travers 4 niveaux où le joueur fera twerker Lil Nas et dans lesquels seront incorporées des scènes du clip . Annoncé sur Twitter, l'interprète d'Old Town Road a dévoilé un aperçu de l'univers du jeu .

Une chose est sûre, Lil Nas X ne laisse personne indifférent, à 21 ans, il a su se faire une place tout en haut, son dernier single Montero ( Call Me By Yout Name ) est numéro 1 du très prestigieux Billboard Hot 100 singles, il avait déjà pété les records en 2019 avec son titre mélangeant country et rap : Old Town Road .