Le Red Star FC lance un label de musique dédié aux nouveaux talents

Le Red Star Fc développe son activité vers la recherche et le management de nouveaux talents issus du 93.

Bonne nouvelle pour l'industrie musicale et les jeunes talents : de nouvelles initiatives prometteuses voient le jour : le Red Star Fc, club de foot de quartier localisé dans le 93 crée son label de musique le Red Star Musique dédié à la prise en charge et au management de nouveaux talents du 93 .

Nouvel espoir pour les jeunes de banlieue

C'est sur son compte Instagram, que le club de foot a annoncé la grande nouvelle : la création d'un label de musique dédié aux jeunes qui souhaitent développer une carrière dans l'industrie musicale et bénéficier d'un accompagnement complet . Sous le post, on peut lire la légende suivante : "Le 93 est pétri de jeunes talents . Dans le foot bien sûr, mais pas que . Le @redstarfc ✪ crée @redstarmusicofficial 🎤 un label destiné à la détection et au développement des jeunes talents musicaux issus du club et du 93" . Une nouvelle très bien accueillie par les internautes .

Le label fraichement en place s'articulera autour de 3 axes : détecter et développer des talents issus du club et du département, produire des artistes et gérer leurs carrières, et initiations aux métiers de la musique dans le cadre du Red Star LAB, l’entité artistique du club comme indiqué sur le site officiel .