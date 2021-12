Lana Del Rey veut faire un feat avec Migos

Lana Del Rey a confié vouloir collaborer avec Migos.

Lana Del Rey s'est récemment confiée sur sa volonté de faire une collaboration avec certains artistes, et, à la surprise de certains, elle semble particulièrement avoir envie d'enregistrer un feat. avec le groupe Migos.

Samedi 5 novembre, interviewée sur le tapis rouge de la cérémonie Variety's Hitmakers Brunch, Lana del Rey a confirmé son amour pour la musique de Migos : "je les adore; tout ce qu'il font", a-t-elle dit, avant d'ajouter : "il y a eu une sorte de révolution du son il y a 11 ans dans la communauté des chanteurs et compositeurs de chanson, que j'ai adoré observer. Et après, avec Migos, j'ai l'impression qu'ils ont balancé un nouveau style de rap super fun, super autobiographique, et complètement différent." Avant de conclure : "je les adore".

Lana Del Rey fan de rap

Si certains peuvent être étonnés par cette déclaration de la chanteuse, qui se tient relativement loin de l'univers hip-hop, ce n'est pourtant pas la première fois que celle-ci témoigne de son amour du genre : elle avait ainsi déjà collaboré ave A$AP Rocky et Playboi Carti. Appréciée pour son style planant et sa voix profonde, Lana Del Rey est admirée par ceux qu'elle respecte elle-même.

Ainsi, la musicienne, qui avait sorti son huitième album, Blue Banister, en octobre, a également eu le plaisir de se voir attribuer le prix d'Artiste de la Décennie, une récompense qu'elle a reçu avec émotion, remerciant son audience pour les critiques positives mais également négatives qu'elle peut recevoir.

Alors, pourra-t-on prochainement entendre Lana pousser la chansonnette sur un flow de Migos ? Etant donné le succès du groupe comme de la chanteuse, rien ne semble impossible, et il n'est pas interdit de rêver.