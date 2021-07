Juice WRLD : un film animé inspiré par sa musique en préparation

C'est une belle façon d'honorer la mémoire de l'artiste décédé.

par Team Mouv'

S'il est parti trop tôt et soudainement, Juice WRLD n'en reste pas moins dans les mémoires de ceux qui l'adoraient . Outre les albums posthumes, c'est à travers un tout nouveau projet que les fans vont pouvoir redécouvrir la musique de leur artiste préféré .

Un film d'animation inspiré de sa musique

C'est la société de production Modern Magic, créée par Adam Rosenberg et Rodney Rothman que l'on a pu découvrir sur le scénario de Spider - Man : Into The Spider - Verse, qui sera en charge de ce nouveau projet : un film d'animation inspiré de la musique de Juice WRLD comme le rapporte Deadline. Le scénario sera écrit par Jaboukie Young - White, un correspondant du Daily Show comme le révèle certaines sources, de même que Lil Bibby, un rappeur originaire de Chicago sera dans l'équipe des producteurs exécutifs pour représenter Juice WRLD .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Si pour le moment, le projet reste encore très mystérieux on peut supposer qu'il s'agira d'un film retraçant l'histoire de Juice . . . . C'est une affaire à suivre de très près .