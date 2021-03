Jorja Smith nous rend accro avec son clip "Addicted"

La talentueuse Jorja Smith revient nous parler d'amour avec "Addicted".

par Team Mouv'

Qui de mieux que Jorja Smith pour parler d'amour et de sentiments : la jeune femme est de retour avec une balade douce parfaite pour le printemps .

Le morceau s'intitule Addicted, et se présente comme une réflexion sur les relations amoureuses, plus particulièrement d'addiction amoureuse . En effet, pour son premier single de l'année, Jorja s'interroge à travers cette balade sur les sentiments de son supposé partenaire et réalise que pour être heureuse, son partenaire doit être "accro" à elle . Tout ceci est à prendre sous forme de métaphore, sur l'intensité d'amour présente dans un couple .

Pour le clip, il s'agit d'une compilation de scènes tournées dans différents endroits, une chambre d'hôtel, une salle de bain, un immense parc, une voiture . . . . On y voit Jorja dans plusieurs moments de sa vie, certainement ces derniers mois . Quelques plans semblent être tournés par webcam, certainement en rapport avec le confinement encore présent .