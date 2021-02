Jorja Smith invite Oboy sur le remix sensuel de "Come Over"

Jorja Smith a dévoilé le remix de son morceau "Come Over" avec Oboy ce jeudi 25 février.

par Team Mouv'

Si un featuring devait représenter la sensualité, ce serait celui - ci . Il y a quelques jours, Oboy avait laissé entendre sur Twitter que quelque chose se préparait avec Jorja Smith, sans donner plus de précisions .

Il s’agissait en fait du remix du morceau Come Over de la chanteuse britannique, sorti en octobre 2020 et sur lequel figurait normalement Popcaan. Sur le remix, Oboy remplace le chanteur jamaïcain, avec deux couplets en français qui font monter la température .

Oboy charbonne en ce moment

Cette collaboration de prestige arrive dans une période qu’on imagine assez intense pour Oboy . Sur Instagram, le 14 février, il a écrit "du neuf arrive très bientôt restez cher - bran l’équipe" . Plus récemment, il a été aperçu en train de clipper deux morceaux inédits, qui pourraient être annonciateurs d’un projet à venir .

Après Dosseh sur Blue Lights, Jorja Smith invite un autre rappeur français à remixer l’un de ses morceaux . Ça ne va sûrement pas devenir une habitude, mais la tendance existe, et les connexions musicales entre des artistes français et anglais sont souvent très réussies, à l’image de Plus jamais, le featuring entre Aya Nakamura et Stormzy.

En attendant d’avoir du neuf de la part d’Oboy, on vous laisse profiter de ce remix enivrant de Come Over.