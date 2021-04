Jorja Smith donne la date de sortie de son prochain album

L'artiste britannique a également dévoilé un nouveau morceau.

par Team Mouv'

Jorja Smith est bien de retour ! Très active depuis le début de l'année, la britannique a sorti un premier single et un clip en mars dernier . Addicted est une balade mélancolique aux sonorités envoutantes qui nous oblige à nous questionner sur nos relations amoureuses .

Ce 19 avril, la chanteuse de 23 ans a fait une grande annonce sur son compte Instagram . 1 an et demi après la sortie de son premier album Lost & Found, la révélation à la voix de velours revient avec un nouveau projet. Intitulé Be Right Back, son nouvel album sortira le 14 mai prochain, et il est déjà possible de le précommander !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour nous faire patienter, Jorja Smith nous offre le bonheur de dévoiler un deuxième morceau. Après Addicted, le single Gone sera également sur l'album . Il s'agit cette fois d'une balade qui revient sur la perte d'un être cher . Une vraie douceur qui nourrit un peu notre appétit en attendant le 14 mai .