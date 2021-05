Jay-Z a vendu 80% de ses parts de Tidal pour 302 millions de dollars

Jay-Z a finalement cédé Tidal pour la jolie somme de 302 millions de dollars.

par Team Mouv'

La légende du rap et homme d'affaires Jay - Z vient de céder 80% de ses parts de sa société Tidal pour la modique somme de 302 millions de dollars. Comme le rapporte Complex, l'affaire s'est conclue ce vendredi 30 avril dernier .

Lancée en 2015, la plateforme de streaming de contenus musicaux Tidal avait fait l'effet d'une bombe dans l'industrie, sur un marché monopolisé par des leaders comme Spotify, Deezer, ou encore Apple Music . A l'inverse de ses concurrents, Tidal se voulait novateur en incluant des grandes têtes d'affiches comme J . Cole, Rihanna, Madonna . . . en tant qu'actionnaires, l'objectif étant une meilleure redistribution des droits et des bénéfices pour les artistes souvent exploités par les plateformes . Si de nombreux détracteurs prévoyaient un échec pour la plateforme, Tidal a su leur donner tort en proposant du contenu exclusif comme des lives qui ont augmenté la plus value de la société . C'est donc 6 ans après sa création que la plateforme ( qui aujourd'hui vaut 6 fois sa valeur au début ) va démarrer un nouveau chapitre avec Square, son nouvel acquéreur . Les artistes actionnaires garderont leur positions, et les dispositions mises en place depuis le début restent inchangées .