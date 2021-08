Instagram : les internautes qui laissent des messages haineux envers Lizzo auront leur compte supprimé

Récemment victime de cyberharcèlement, Lizzo est maintenant soutenue par Facebook.

par Team Mouv'

Être une célébrité n'est pas si simple tous les jours, et ça Lizzo ne vous dira pas le contraire !

Récemment victime de cyberharcèlement à travers une horde de commentaires négatifs et insultants, la chanteuse, flûtiste, parolière et rappeuse américaine originaire de Détroit a exprimé son opinion sur les remarques dures du public et a été prise par les émotions face à l'impitoyabilité des internautes depuis la sortie de son clip Rumors en collaboration avec Cardi B .

Cardi B défend Lizzo

Bombardée de commentaires négatifs, Cardi B, avec qui elle récemment parue dans le clip de Rumors, l'a immédiatement soutenue, et il semblerait que Facebook soit aussi monté au créneau face à cette excès de méchanceté gratuite !

Selon TMZ, le média social aurait prit des mesures pour empêcher les remarques haineuses en "supprimant un certain nombre de commentaires" sur les publications récentes sur Facebook et sur Instagram, elle a publié beaucoup de contenu pour désensibiliser et ouvrir l'esprit des internautes . Il a été indiqué aussi que les utilisateurs qui auraient fait à plusieurs reprises des commentaires haineux, du harcèlement ou autre bizutage risquent la suppression totale de leurs comptes .

"Lorsque vous vous défendez, ils revendiquent votre problème et votre sensibilité . Quand vous ne le faites pas, ils vous déchirent jusqu'à ce que vous pleuriez comme ça . Que vous soyez maigre, gros, en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous . Rappelez - vous que ce sont des nerds qui regardent la table populaire . "

Engagée à éveiller les consciences et les mœurs, Lizzo rappelle qu'il y a dans ce monde suffisant de problèmes et de causes à défendre pour ne pas perdre son temps à faire souffrir les gens . Prenez - en de la graine !

Internet a réuni le monde, pour le meilleur et pour le pire . En ce moment, il y a des gens en danger . Si je peux aider à faire prendre conscience de ces problèmes, c'est le moins que je puisse faire .

L'occasion idéale pour ( re ) découvrir le clip Rumors ft . Cardi B dans lequel on se croirait dans le dessin animé Hercule :

