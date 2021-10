Hip Hop Symphonique 6 : découvre le line-up officiel, le teaser et la date du show !

Mouv', l'Adami et l'Orchestre Philharmonique de Radio France présentent la sixième édition de Hip Hop Symphonique, le samedi 20 novembre 2021 dès 20h à l'Auditorium de Radio France.

par Team Mouv'

Benjamin Epps, Dinos, Doria, MC Solaar, Rim'K et Selah Sue se produiront pour un show unique, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du live band The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay .

Cette année, le public fera son grand retour à l'Auditorium de Radio France et le concert sera ensuite diffusé sur l'antenne de Mouv' le samedi 27 novembre à 18h30 .

Hip Hop Symphonique est une création originale reposant sur les grands titres du registre hip - hop français, arrangés, réorchestrés et joués en live par les artistes, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay . Ce concert est aujourd'hui un événement incontournable et attendu dont les places partent chaque année en un temps record grâce à son caractère unique et à la participation de nombreux artistes francophones tels que IAM, Oxmo Puccino, Lous and the Yakuza, Sofiane, Chilla, SCH, Youssoupha, Georgio ou encore Ninho .

La date d'ouverture de la billetterie sera prochainement annoncée

Le concert sera diffusé lors d'une soirée spéciale Hip Hop Symphonique le samedi 27 novembre dès 18h30 sur Mouv' . Il sera également diffusé sur Canal + et disponible sur MyCANAL en décembre .

Les artistes

Benjamin Epps

Une voix haut perchée, claire et directement reconnaissable . Une aisance technique, des placements, un flow posé et des rimes qui fusent . Tout cela sans tomber dans le cliché de la machine à rapper . Animé par la culture hip - hop depuis plus de dix ans, Benjamin Epps est, à 25 ans, la révélation de la fin d’année 2020, se classant déjà parmi ces artistes audacieux qui provoquent le débat dès leur première prise de micro . Après son EP Le Futur fin 2020, le rappeur a sorti un projet de 7 titres, entièrement produits sur - mesure par Le Chroniqueur Sale ( LCS ) : Fantôme avec chauffeur .

Dinos

Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs lyricistes de la nouvelle génération du rap français, Dinos Punchlinovic se fait connaître par ses rimes qui claquent au visage de ses adversaires, notamment lors des fameux Rap Contenders . Son style espiègle et ses phrases incisives régalent les internautes ; ses clashs aux millions de vues font partie des plus regardés et commentés . Dinos est un artiste passionné, dont chaque projet rend compte de son évolution artistique . Son troisième album Stamina est certifié disque de platine .

Doria

Difficile de passer à côté de la voix et du flow singulier de Doria . La jeune artiste de Nanterre combine avec aisance ses deux talents stylistiques : le rap et le chant . En 2017, elle sort son clip Warry ; l'année suivante, elle rentre dans "le Cercle" de Sofiane ( avec plus d'un million de vues ) , elle se fait alors remarquer par des grands noms du rap français tels que DJ Kore, Jul ou encore Booba . Avec un EP et un album à sa discographie, Doria est aujourd’hui en passe de devenir la rappeuse que la scène musicale attendait, dotée de l'énergie et des qualités techniques requises pour mettre tout le monde d'accord .

MC Solaar

Présent depuis les premiers pas du rap dans l'hexagone, MC Solaar est l’un des ambassadeurs hip - hop de la France aux yeux du monde . Son second album Prose combat rencontre dès sa sortie dans les années 90 un succès immédiat . Il est alors nommé artiste masculin de l’année et reçoit la récompense du meilleur clip pour son titre Nouveau Western ( réalisé par Stéphane Sednaoui ) . MC Solaar prend ensuite une longue pause artistique, laissant supposer une retraite jamais annoncée . Il publie pourtant un nouvel album en 2017, Géopoétique, allant chercher un disque de platine, avec un score de ventes physiques impressionnant, à une époque où le rap s'écoute essentiellement en streaming .

Rim'K

Tonton du rap français, Rim’K est l’un des membres fondateurs du 113, groupe iconique qui a secoué le paysage musical des années 2000 avec la Mafia K’1 Fry . Depuis, Rim’K continue activement en solo d'imposer son style singulier . Plus de 20 ans plus tard, après 6 albums solo, 2 compilations, 2 EP, de nombreux morceaux cultes et une évolution constante de sa musique, Rim’K a construit une carrière légendaire et enchaîne les succès aujourd’hui encore . Selah Sue En 2010, Selah Sue est révélée au public grâce à son titre Raggamuffin . Un million d'albums vendus plus tard, elle devient l'un des plus grands phénomène musical des années 2010 . En matière de rap, la chanteuse belge n'en est pas à son coup d'essai .

Selah Sue

n'a cessé de multiplier les featurings, d'abord avec Nekfeu, Sexion d'Assaut ou encore Childish Gambino et J . Cole . Après six années d'absence, elle revient à ses amours intemporelles, un hip - hop tinté de soul américaine, avec un nouveau projet qui sera présenté à l'Olympia en 2022

Un concert intégralement chansigné

Une fois encore, le concert est ouvert au plus grand nombre et notamment à un public sourd et malentendant par l'interprétation en chansigne de Douboukan, Elodia, VinzSlam et Erremsi, en collaboration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France .

Les co‐producteurs

Mouv’ est la radio la plus jeune de France, ancrée dans la culture hip - hop et développant des contenus musicaux, divertissants, pédagogiques et informatifs adaptés aux usages du public jeune . L’Adami, société de services aux artistes - interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière . La Direction de la musique et de la création de Radio France a pour mission de concevoir, d’impulser et d’animer la politique culturelle et artistique de Radio France en vue d’affirmer le rôle d’acteur majeur de la musique, de la culture et de la création de Radio France et de faire rayonner son offre auprès du plus grand nombre