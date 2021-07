Gims s’offre la montre Black Panther Audemars Piguet

Gims s'est offert l'incroyable montre de luxe inspirée de "Black Panther".

par Team Mouv'

C'est une belle acquisition pour Gims qui vient de s'offrir un petit bijou de luxe : une montre de la célèbre maison Audemars Piguet . Il s'agit d'une édition exclusive puisqu'elle est inspirée du film Black Panther auquel elle rend hommage .

Une édition collector

Limité à 250 exemplaires, le modèle se distingue par sa conception : en titane et céramique, c'est sur le cadran que l'on retrouve le super - héros, installé sous les aiguilles, en relief et peint d’or gris à la main. Un tel bijou demande une trentaine d'heures de travail et vaux la "modique" somme de 162 000 dollars .

C'est donc sur son compte Instagram que Gims a dévoilé fièrement les images de sa nouvelle montre à son poignet, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il s'agit d'une très belle pièce voir d'une œuvre d'art tant les détails sont précis .