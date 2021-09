Genius vendu à MediaLab pour 80 millions $

Le groupe MediaLab a annoncé avoir racheté le géant des paroles de chanson pour 80 millions de dollars.

par Team Mouv'

MediaLab, un groupe d'acquisition américain d'apps et de médias en ligne comme Worldstar Hip Hop, Kik, Datpiff…, a racheté Genius Media. L'entreprise a annoncé mettre en place plusieurs changements et licencier un certain nombre d'employés .

D'abord sous le nom de Rap Genius, puis Genius, la société a été fondée à Brooklyn en 2009 . L'entreprise était notamment soutenue financièrement par des artistes comme Nas, Eminem et Pharrel Williams. Connu et apprécié par les plus grands amateurs de musique, on peut trouver sur le site une large base de données de paroles de chansons, commentées et annotées par les utilisateurs .

Genius, qui a notamment lancé une collaboration avec Spotify pour afficher les paroles de chanson sur le site de streaming, avait aussi créé sa propre série, Verified, et Genius Live, une plateforme de livestreams pour les concerts .

Un site web apprécié

Pourtant, malgré un contenu qualitatif et plusieurs actions pour essayer de faire grandir Genius, la marque a confirmé avoir vendu les clés à MediaLab . Ces derniers désirent "restructurer la façon dont le contenu original est produit__", et annoncent vouloir s'investir dans l'aspect communautaire de la plateforme. Suite à ces changements et reconfigurations, plusieurs employés de l'entreprise de Brooklyn ont été licenciés, sans qu'on sache le nombre exact .

De gros changements sont donc à venir pour le site sur lequel on consulte nos paroles préférées, reste à voir si ce sera plutôt pour le meilleur ou pour le pire .