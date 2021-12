Frank Ocean dévoile un nouveau morceau de 9 minutes

Frank Ocean sort un nouveau titre inédit.

par Team Mouv'

Cela fait désormais plus d'un an et demi que nous n'avons pas entendu d'exclus de la part de Frank Ocean, une période qui parait une éternité pour ses fans qui ont enfin eu le droit à une surprise en cette fin d'année 2021.

Frank Ocean est de retour

Ce samedi 25 décembre, Frank Ocean a envoyé un nouveau morceau de 9 minutes lors d'un épisode surprise de Noël dans son émission Blonded Radio sur Apple Music. Les fans qui ont eu la chance d'écouter l'émission, dans l'espoir d'entendre une nouvelle exclu de Frank Ocean depuis avril 2020, ont eu droit à un long morceau dans lequel le chanteur de Long Beach rappe sur une improvisation au piano. Comme l'artiste l'a écrit sur ses Instagram Stories, la majeure partie du morceau a été enregistrée en une seule prise durant l'été 2020.

Certains internautes ont réussi à extraire la musique de l'émission, nous offrant ainsi la possibilité de profiter de cette musique sans interruption.

Pour rappel, le dernier album de l'auteur de Chanel est sorti en aout 2016. Cela fait plus de 5 ans que Frank Ocean délivre des singles par ci par là, et alors qu'en septembre, des rumeurs circulaient sur la possibilité d'une nouvelle sortie très prochaine, on se demande si 2022 ne serait pas enfin l'année de son grand retour.