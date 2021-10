Ed Sheeran et Eminem ont une drôle de passion commune

Ed Sheeran vient de dévoiler sa passion commune avec Eminem.

Ed Sheeran s'est ouvert sur son amitié avec le rappeur Eminem, expliquant que les deux hommes se sont liés par un intérêt commun pour la collection de cassettes .

Ed Sheeran et Eminem unis par la même passion

Ed Sheeran a parlé de son point commun avec le rappeur de Detroit lors d'une récente apparition dans l'émission Later . . . With Jools Holland : "Je collectionne les cassettes, j'ai Ray Charles et Stevie Wonder et elles sont assez difficiles à trouver", a déclaré l'auteur de Shape of You. "La seule personne que je connais qui collectionne la même chose est Eminem [ . . . ] Nous avons commencé à avoir ça, c'est comme un truc de collectionneur__ . J'ai reçu un message l'autre jour [ d'Eminem ] à propos d'une cassette de LL Cool J . Il m'a dit : "C'est la cassette qui m'a donné envie de commencer à rapper" [ . . . ] Je lui ai envoyé Van Morrison et je lui enverrai ensuite White Ladder de David Gray".

Le chanteur anglais et Eminem ont collaboré à trois reprises depuis 2017 sur les singles River, Remember The Name et Those Kinda Nights. En 2015, Ed Sheeran a raconté, lors d'une collecte de fonds à New York pour l'American Institute Of Stuttering, comment apprendre à rapper sur la musique d'Eminem l'a aidé à se débarrasser d'un bégaiement d'enfance. "Mon père m'a acheté The Marshall Mathers LP quand j'avais neuf ans, sans savoir ce qu'il y avait dessus", a - t - il déclaré. "J'en ai appris chaque mot, avant d'avoir dix ans [ . . . ] Il rappe très vite, de manière mélodique et percussive, et cela m'a aidé à me débarrasser de mon bégaiement . "

Outre les cassettes le lien entre les deux hommes semble donc bien plus profond que cela .