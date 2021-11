DJ Snake annonce une date exceptionnelle au Parc des Princes

Une grande nouvelle dévoilée dans un court-métrage palpitant...

par Team Mouv'

Après avoir fait perdurer l'été avec "SG" sur lequel il a invité Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de Blackpink, l'artiste français le plus écouté du monde, sold-out dans les plus grandes salles d'Europe, a annoncé une date de concert exceptionnelle dans un lieu très symbolique pour lui : le Parc des Princes !

Un court-métrage très alléchant mettant en scène son arrivée au Stade le soir du concert

avec bien sur la date du rendez-vous... le 11 juin 2022. (Si vous demandez pourquoi l'acteur est si jeune dans la vidéo, c'est pour faire référence à ses débuts dans la musique en 2002.)

Un concert évènement

Pour le "DJ de l’année" récemment élu aux NRJ Music Awards pour la 4ème fois, ce show se voudra exceptionnel et sera bien sûr produit par Live Nation, spécialiste de genre d'évènement à grande échelle ! Les préventes seront disponibles à partir du 02 décembre à 10h. Soyez vifs, DJ Snake avait vendu très facilement 40 000 places pour son concert à la Défense Arena à Paris en 2020, sa dernière grosse date en France avant l'épidémie.

