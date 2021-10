Dirty Swift & Davassy : un nouveau banger pour le clip de "Binks" !

Dirty Swift & Davassy ont sorti un clip entraînant pour "Binks", en plus de leur EP SFUMATO 2, qui est sorti ce vendredi 29 octobre.

par Team Mouv'

Dirty Swift et Davassy ont sorti le clip de Binks en plus de leur nouvel EP SFUMATO 2, rien que pour nous régaler ! Ils viennent de balancer leur nouveau clip pour Binks . En plus d'une mélodie entraînante et qui reste dans la tête, l'histoire raconte un homme qui joue sur plusieurs tableaux avec les femmes . Elles vont essayer de le piéger…

Une réalisation simple et efficace, signée Supergreen Music et Imperium Label, avec Dirty Swift, qui est DJ producteur et à la composition ainsi que Davassy avec ses couplets toujours parfaits . Pour la réalisation du clip, ils ont fait appel à Fabien Faure et Bastien Dupré ( qui ont déjà travaillé avec Black M, Djadja & Dinaz… )

SFUMATO 2 : un nouvel EP pour Swift et Davassy !

Après plusieurs collaborations, dont un EP SFUMATO, les deux acolytes sont de retour avec un nouveau projet SFUMATO 2, avec des feats de qualités comme Chich, Oma ou encore A6 dii. L'EP composé de 8 sons rien que pour vous !

Dirty Swift explique comment l'EP a été créé :