Daft Punk se sépare après 28 ans de carrière

Daft Punk, c'est terminé.

par Team Mouv'

Le choc est immense pour les fans de Daft Punk et de la musique ( électro ) en général : l'aventure du duo français le plus célèbre du monde se termine . . . La fin d'une époque .

Une carrière immense

C'est via un clip de 7 minutes intitulé Épilogue, que les deux génies français Guy - Manuel de Homem - Christo et Thomas Bangalter ont décidé de tirer le révérence ce lundi 22 février . On a d'abord cru à une annonce d'un retour et puis on s'est vite rendus compte au fil de la vidéo que c'était vraiment le clap de fin. Au milieu du désert, les deux robots se disent au revoir et l'un deux pose une bombe à retardement sur l'autre : le minuteur s'enclenche et explose la moitié de Daft Punk . On aperçoit alors, une affiche avec la date 1993 et 2021, qui ne laisse planer aucun doute sur la séparation du groupe .

Leur attaché de presse a même confirmé la triste nouvelle dans la foulée :

Une influence sur le monde du rap et le Rn'b

Si dans le monde de l'électro, les deux français étaient les rois incontestés, leur musique a traversé les frontières des genres . Ils ont notamment influencé et collaboré avec des pointures du rap comme Kanye West qui a repris Harder, Better, Faster, Stronger sur son titre Stronger, Pharrell Williams invité sur leur dernier album, The Weeknd sur l'incroyable Starboy. . . sans oublier la collab' ( avec Thomas ) la plus inattendue et la plus folle avec 113 au début des années 2000 sur le tube 113 fout la merde

Merci pour tout Thomas et Guy - Man !