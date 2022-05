Dadju : Jean-Jacques Goldman a refusé de lui écrire un texte

Jean-Jacques Goldman a refusé de sortir de sa retraite artistique pour écrire un texte à Dadju.

par Team Mouv'

Dadju commence à être un habitué des hits et de ce fait, peu sont à lui refuser des collaborations. Cependant, un artiste a du décliner son offre.

"Il a été tellement franc et sincère avec moi"

Dadju vient de sortir son troisième album solo, Cullinan, ce vendredi 13 mai. L'ancien membre de The Shin Sekai est donc encore en plein exercice promotionnel. C'est dans ce contexte que Gala l'a interviewé et que le chanteur s'est livré à quelques confidences.

Notamment une concernant l'une des personnalités les plus appréciés des français, Jean-Jacques Goldman. Il a raconté qu'il avait rencontré l'auteur de Je te donne en 2018 et avait pu échanger avec lui : "J’ai eu la chance de parler avec Jean-Jacques Goldman et je lui ai demandé s’il était possible de m’écrire un titre". Mais son offre a été déclinée : "Il m’a répondu très gentiment en me disant qu’il aimait beaucoup ce que je faisais, en particulier 'Reine', mais que, malheureusement, il avait arrêté de composer et d’écrire".

Si ce refus aurait pu en ébranler plus d'un, Dadju raconte qu'il n'a pas du tout mal vécu la chose : "Il a été tellement franc et sincère avec moi que j’ai eu envie de dire: 'Pardon de vous avoir dérangé Monsieur Goldman'". Des fois ce n'est juste pas le bon timing et la réaction de l'auteur de Toko Toko est à saluer puisqu'il raconte cette histoire sans rancœur et avec beaucoup de respect.