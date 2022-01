Coachella : le line-up se dévoile avec Stromae en tête d’affiche

Stromae en tête d’affiche de la prochaine édition de Coachella.

Coachella fera son retour tant attendu du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril. Signe que la saison des festivals est à nos portes, l'évènement a enfin publié son programme complet pour 2022.

Stromae à l'assaut de l'international

Les artistes qui jouent à Coachella sont toujours l'un des sujets les plus débattus dans le monde de la musique et cette année ne fait pas exception. Les têtes d'affiche du festival les plus emblématiques des USA seront Billie Eilish, Kanye West et Harry Styles. Ils seront rejoints au casting par une collection de têtes d'affiche de tous les genres musicaux comme Lil Baby, Flume, Doja Cat, Daniel Caesar, Megan Thee Stallion ou encore Run the Jewels.

Du côté francophone nous pouvons compter sur trois artistes : Stromae, L'Impératrice et Mika. Le premier d'entre eux, qui vient de dévoiler le bouleversant L'Enfer en direct sur TF1, est même présent dans les têtes d'affiche des samedi 16 et 23 avril.

Cette apparition et ce positionnement dans l'un des évènements musicales les plus attendus de l'année montrent tout le poids qu'a acquis l'artiste belge au fils des années alors qu'il n'a pas sorti d'album depuis 2013.