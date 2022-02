Coachella 2022 : aucune restriction sanitaire pour le festival

Coachella abandonne toutes mesures liées au Covid pour son édition 2022.

par Team Mouv'

Après avoir révélé l'automne dernier que les vaccins ne seraient pas exigés pour l'entrée, les festivals Coachella et Stagecoach ont de nouveau révélé qu'il n'y aurait plus aucun obstacle à l'entrée lié au Covid.

Zéro restriction !

Pas de tests négatifs, pas non plus d'obligation de porter un masque lorsque des millions de selfies sortiront du désert d'Indio en avril prochain . C'est un tweet du compte Stagecoach qui a annoncé : "Mise à jour sur l'admission au festival : alors que nous nous préparons à passer un week - end incroyable dans le désert, nous annonçons qu'il n'y aura pas d'obligation de vaccination, de test ou de port de masque au Stagecoach 2022, conformément aux directives locales" .

Aucun tweet similaire n'a été émis par le compte de Coachella, mais la politique est la même pour les deux festivals promus par Goldenvoice . Il a été révélé que Coachella avait également assoupli ses politiques dans les règles de sa page "Santé et sécurité". En effet, la page de sécurité du légendaire festival déclare une "mise à jour" qui dit : "Conformément aux directives locales, il n'y aura pas de vaccination, de test ou de masquage à Coachella 2022__".

Pour rappel, Coachella se déroulera sur deux week - ends successifs, du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril, et aura pour têtes d'affiche Harry Styles, Billie Eilish et Kanye West . D'ici là, la pandémie aura peut être encore plus reculée, en tout cas on l'espère…