Central Cee annonce sa nouvelle mixtape avec des membres du 667

Central Cee tease sa future mixtape prévue pour février.

par Team Mouv'

Central Cee, originaire de l'ouest de Londres, a annoncé ce jeudi 25 novembre sa prochaine mixtape intitulée 23.

Connexion française ?

Le rappeur a dévoilé la date de sortie du projet dans un post Instagram dans la journée. Prévu pour le 25 février, 23 sera le deuxième projet de Central Cee après sa première mixtape Wild West, qui avait débuté à la deuxième place du UK Albums Chart après sa sortie en mars de cette année. 23 comprendra quinze titres, dont le récent hit de Central Cee, Obsessed With You.

Capture story @centralcee

La liste complète des titres n'a pas encore été dévoilée, mais on peut s'attendre à certaines connexions françaises. En effet, le rappeur anglais était récemment sur Paris et en a, semble-t-il, profité pour collaborer avec certains artistes de la scène francophone. Central Cee s'est notamment affiché dans le studio du label de Maes, il a aussi posé avec certains membres du 667, dont Zuukou Mayzie et Freeze Corleone avec qui il a déjà collaboré sur le titre Polémique.

Figure phare de la drill UK, Central Cee va certainement viser encore plus haut avec ce nouveau projet et essayer de toucher une cible encore plus large en faisant des sons plus ouverts comme il l'a fait avec le titre Obsessed With You.