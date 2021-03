Cardi B à l'honneur pour la Journée internationale des droits des femmes

Cardi B sera à l'honneur dans une émission de radio dédiée aux femmes dans la musique.

par Team Mouv'

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain, Cardi B et d'autres femmes influentes seront mises à l'honneur à travers une émission dédiée aux femmes dans la musique .

Ce projet d'émission est une initiative de iHeartMedia, plus grand groupe de radio privé des États - Unis et SeeHer, un organisme de lutte contre les discriminations liées au genre dans le domaine du divertissement média .

Emission 100% féminine

Comme le rapporte le média Billboard, cet évènement aura pour objectif de célébrer les femmes dans le milieu de la musique . Il s'agira d'une émission radio d'une heure, qui traitera de sujets comme l'égalité des genres dans la scène musicale et pour débattre de ces sujets, seront invitées 3 artistes féminines représentant chacune un genre musical, tel que le Hip Hop, la Pop et la Country . On retrouvera donc Cardi B pour le Hip - Hop, Gwen Stefani pour la Pop, et l'artiste Kelsea Ballerini pour la Country, réunies pour des interviews exclusives.

Lors de ces conversations, les trois artistes reviendront sur leurs enfances, leurs rêves, leurs mentors de l'industrie musicale, et les difficultés auxquelles elles ont été confrontées en tant que femmes, ainsi que leurs idées pour utiliser leur plateformes et notoriété pour soutenir d'autres femmes .

Commencé ce lundi 1er mars, le groupe iHeartMedia a lancé un compte à rebours de 8 jours, à travers ses 600 radios, ses réseaux sociaux et des podcasts . Une fois la journée du 8 mars arrivée, les femmes prendront le contrôle de ses plateformes pour ouvrir le débat sur l'égalité, l'inclusion et l'inspiration . Les playlists et musiques diffusées seront également exclusivement féminines . Un hashtag iHeartWomensDay sera mis à disposition pour permettre aux auditeurs et internautes de participer aux différentes conversations .