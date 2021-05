C'est officiel : le concert test avec 5000 personnes se tiendra fin mai à Paris

Cet événement expérimental intitulé "Ambition Live Again" est organisé par le Prodiss et l'AP-HP.

par Team Mouv'

C'est une avancée importante dans la reprise des activités avec du public . Comme cela avait été évoqué il y a quelques semaines, un concert test se déroulera bien à Paris et réunira 5000 personnes. Cet événement expérimental intitulé "Ambition Live Again" et organisé par le Prodiss et l'AP - HP, aura lieu le 29 mai dans la salle de l'Accor Arena .

Comme précisé par Prodiss, cette expérimentation vise à évaluer les risques de transmission du virus SARS - CoV - 2, responsable de la Covid - 19, lors d’un concert à grande échelle en configuration debout, non distancié et dans une salle fermée

Un essai en deux groupes

Cet essai aura pour but de comparer le risque de contamination entre deux groupes de personnes : un groupe "expérimental" de 5000 personnes qui assistera au concert et un groupe "contrôle" composé de 2500 personnes qui restera à la maison . Après 3 jours et 7 jours, un dépistage Covid - 19 sera effectué afin d'analyser les résultats du test .

Côté musique, c'est le groupe Indochine qui se produira sur la scène parisienne. Nicola Sirkis, leader du groupe a d'ailleurs précisé sur France 2 : "On veut le faire pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert avec des masques ce n'est pas risqué" avant d'ajouter : "On va jouer bénévolement, et on va même investir pour présenter un vrai concert . "

Pour participer, Il sera possible de s'inscrire sur le site.