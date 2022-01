C'est officiel : Rihanna et A$AP Rocky attendent leur premier enfant

Les rumeurs sont désormais confirmées : Rihanna et A$AP Rocky attendent leur premier enfant.

par Team Mouv'

Début décembre 2021 des rumeurs autour d'une présumée grossesse de Rihanna s'étaient propagées. En effet Rihanna on supposait qu'elle était enceinte de son premier enfant avec son petit ami ASAP Rocky.

D'ailleurs la chanteuse, âgée de 33 ans, avait déclaré qu'elle voulait quatre enfants et a alimenté les spéculations lorsqu'elle est apparue avec un "baby bump" (ventre d'une femme enceinte) à la Barbade. Aucun des deux artistes n'avait confirmé l'information donc on en était resté au stade des spéculations... jusqu'à ce jour !

Félicitations à Riri et Asap !

C'est officiel, le couple star qui attire tous les regards attend bien son premier enfant ! Comme le rapporte le média Page Six, les deux amoureux ont été vus dans les rues de Harlem à New York, ville natale d'ASAP ,et Rihanna a dévoilé son baby bump vêtue d'une doudoune rose fuschia, de bijoux et son petit ventre rond à l'air.

Une manière assez mignonne de répondre et de nous apprendre la nouvelle. Félicitations à eux !