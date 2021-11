Bruno Mars et Anderson .Paak : leur album commun est enfin dispo !

Le duo formé par Bruno Mars et Anderson .Paak, Silk Sonic, dévoile son premier album.

Après une année d'attente, le duo Anderson .Paak et Bruno Mars sort son premier album, An Evening With Silk Sonic, avec la partipation de Thundercat et Bootsy Collins.

Le duo qui donne le sourire

Le 8 octobre dernier Bruno Mars avait profité de son anniversaire pour annoncer la date de sortie du premier album de Silk Sonic (Silk Sonic est le nom du duo formé par Bruno Mars et Anderson Paak). Le troisième single du groupe et dernier extrait avant la sortie du projet, Smokin Out The Window, est quant à lui sorti un peu plus tard, le 5 novembre.

L'album, composé de 9 chansons, mélange les superbes voix de des deux artistes accompagnées d'une musicalité très retro, funky qui fera voyager les auditeurs dans le passé. Le duo avait préalablement préparé les fans à ce genre musical en envoyant une série de hits, Leave The Door Open et Skate, qui avaient atteint le sommet des charts cet été.

Récemment, le groupe s'est entretenu avec "Hot 97", et au cours de leur conversation, Anderson .Paak a raconté la première fois qu'il a rencontré Bruno Mars : "J'ai fait sa première partie sur le 24K Magic Tour lorsque nous sommes parti en Europe en 2017, et c'était la première fois que je le voyais vraiment faire son truc en direct, et je suis devenu un fan instantané", a déclaré le chanteur/batteur de Californie. Il a ensuite ajouté : "Après un certain temps, je l'ai fait entrer en studio, et nous avons commencé à travailler sur quelques trucs en Europe, et c'était vraiment les blocs de construction pour commencer Silk Sonic."

Alors que leur single Skate continue de tourner un peu partout, il y a fort à parier que ce premier projet de Silk Sonic explose les charts.