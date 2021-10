Bruno Mars et Anderson .Paak annoncent un album commun

Silk Sonic, nom du duo Bruno Mars et Anderson .Paak, officialise la sortie de leur premier album.

La star de la pop Bruno Mars et l'artiste de R & B Anderson . Paak vont faire équipe sur leur premier disque en collaboration An Evening with Silk Sonic, qui sortira le 12 novembre .

Silk Sonic est le nom du duo formé par Bruno Mars et Anderson Paak, qui s'est fait connaître avec les singles Leave the Door Open et Skate . Ce vendredi 8 octobre c'était l'anniversaire de l'auteur de Locked out of Heaven et il en a profité pour annoncer la date de sortie du premier album de Silk Sonic . À en croire la pochette de l'album et une photo teaser postée sur Twitter, la légende du funk Bootsy Collins sera le "special guest" du projet . Selon Stereogum, la date de sortie de An Evening with Silk Sonic avait été repoussée à janvier, mais le duo a poursuivi le projet et a respecté la date limite de l'automne .

Un succès assuré

Bruno Mars a dominé les palmarès R & B et pop pendant plus d'une décennie, vendant plus de 130 millions de disques dans le monde . Anderson . Paak a eu une trajectoire été assez différente de celle de l'artiste originaire de Hawaï, cependant l'interprète a connu de nombreux succès commerciaux et critiques au cours de la seconde moitié des années 2010 . Ses albums studio Malibu, Oxnard et Ventura ont été acclamés par la critique notamment pour leur mélange de R & B, de soul et de hip hop .

Alors que leur single Skate continue de tourner un peu partout, il y a fort à parier que ce premier projet de Silk Sonic explose les charts .