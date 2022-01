Booba réagit à la prestation de Stromae au JT de TF1 et le tacle sur sa dépression

Booba a clashé Stromae suite à sa performance bouleversante au JT de TF1 sur le tire "L'Enfer" dans lequel il parle de santé mentale.

par Team Mouv'

Le comeback de Stromae dans le paysage médiatique a fait parlé de lui . Le Belge avait dévoilé en direct du JT de 20H de TF1 son nouveau titre L'Enfer un des titres de son futur album, Multitude, qui sortira en mars .

Stromae, disparu des radars médiatiques depuis 7 ans, a ainsi évoqué en direct et en musique le sujet sensible de la santé mentale : la dépression, le sentiment de solitude, les envies suicidaires, la culpabilité . Un message cru sur un thème qui peut encore paraître tabou de nos jours ou sur lequel il est parfois difficile de s'exprimer .

Booba clashe Stromae

Rien d'étonnant de la part de Booba qui clashe tout le rap game ( ou presque ) et bien plus . Il a récemment réagi et clashé Stromae sur sa prestation et sa dépression dans un post Instagram publié sur le compte de son ancien média OKLM où il interagit dorénavant .

Sur le post on y voit une photo avec Gims, Orelsan et Stromae et légende notamment :"L’autre il revient gonflé au Xanax sur TF1 il nous parle de sa dépression mais frérot, le monde entier est en train de couler, on s’en bat les c * uilles de ta vie, tu nous sers à quoi, on t’a pas attendu pour déprimer . . . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des propos très peu reluisants quand on sait que le chanteur évoque une thématique sensible qui a permis d'aider des personnes concrètement . Booba pourra dire ce qu'il veut, la prestation de Stromae a marqué la société puisqu'elle e a eu un réel impact .

En effet, depuis son passage sur l'un des JT les plus regardé par les Français, les prises de rendez - vous chez les psychiatres ont explosé comme les appels au 3114, le numéro national de prévention du suicide .

La déclaration de Booba a fait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et indigné les internautes :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des commentaires qui montrent que la nouvelle génération n'est pas vraiment intéressée par les clashs . On imagine que Stromae ne répondra pas à cette attaque, en même temps : est - ce que ça nécessite une réponse quand on connaît le "personnage" Booba ?